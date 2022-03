Balade bucolique dans les jardins de La Closerie Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné Catégories d’évènement: Huillé-Lézigné

Les grilles de ce jardin romantique s’ouvrent pour la 2 ème année consécutive afin de vous offrir un moment de détente. Plantes sauvages ou sophistiquées se cotoyent , une gloriette vous fait de l’oeil pour une petite pause, des bassins avec des carpes koi majestueuses vous attendent. Le samedi, 2 poetes déambuleront dans le jardin et la soirée se terminera avec un peu de musique. Pas d’activité pour le dimanche juste une visite intimiste vous est proposée.

2 euros Pour les adultes et gratuit pour les enfants en dessous de 16 ans. les chiens ne sont pas admis car il y a des animaux sur le site.

Les grilles de ce jardin romantique s'ouvrent pour la 2 ème année consécutive afin de vous offrir un moment de détente. Venez flaner et laissez vous surprendre .

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

