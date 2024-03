Balade bucolicomusicale Maison du livre, de l’image et du son – Parvis Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Balade bucolicomusicale Par la Nième compagnie Dimanche 7 avril, 10h45, 14h15 Maison du livre, de l’image et du son – Parvis

Laissez-vous porter par une douce mélodie le temps d’une balade bucolicomusicale concoctée par

Claire Truche et ses trois complices. L’occasion de s’arrêter sur quelquesuns de nos voisins, immenses et discrets qui peuplent les villes, à l’écoute de leurs vies trépidantes logées sous leurs abords impassibles. Une balade pour connaître ce qui se passe sous la peau des arbres, au rythme de la marche, au son de la clarinette, du hautbois et de la brouette.

Réservation le jour même en billetterie. Rendez-vous devant la Maison du livre, de l’image et du son pour se rendre en pédibus au Parc des Droits de l’Homme

Maison du livre, de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

