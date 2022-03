Balade botanique urbaine Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Balade botanique urbaine Landerneau, 20 avril 2022, Landerneau. Balade botanique urbaine Landerneau

2022-04-20 – 2022-04-20

Landerneau Finistère Landerneau Sortie nature. Découvrez les plantes sauvages qui poussent en pleine ville. Entre les pavés ou sur un mur ombragé poussent fougères, violettes, pariétaires, renouées, plantains, millepertuis, linaires. Pas question de manger ces plantes mais elles ont tout de même beaucoup d’histoires à nous raconter.

Départ et réservation à l’Office de tourisme. +33 2 98 85 13 09 Sortie nature. Découvrez les plantes sauvages qui poussent en pleine ville. Entre les pavés ou sur un mur ombragé poussent fougères, violettes, pariétaires, renouées, plantains, millepertuis, linaires. Pas question de manger ces plantes mais elles ont tout de même beaucoup d’histoires à nous raconter.

Départ et réservation à l’Office de tourisme. Landerneau

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Balade botanique urbaine Landerneau 2022-04-20 was last modified: by Balade botanique urbaine Landerneau Landerneau 20 avril 2022 finistère landerneau

Landerneau Finistère