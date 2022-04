Balade botanique sur le site du Sarthon La Roche-Mabile, 2 juillet 2022, La Roche-Mabile.

Balade botanique sur le site du Sarthon La Roche-Mabile

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 12:00:00

La Roche-Mabile Orne La Roche-Mabile

Accompagnés d’un botaniste du Parc et de l’animatrice du site, partez à la découverte des plantes et des habitats naturels remarquables du site Natura 2000 de la vallée du Sarthon et de ses affluents autour du bourg de La Roche Mabile.

Accompagnés d’un botaniste du Parc et de l’animatrice du site, partez à la découverte des plantes et des habitats naturels remarquables du site Natura 2000 de la vallée du Sarthon et de ses affluents autour du bourg de La Roche Mabile.

Accompagnés d’un botaniste du Parc et de l’animatrice du site, partez à la découverte des plantes et des habitats naturels remarquables du site Natura 2000 de la vallée du Sarthon et de ses affluents autour du bourg de La Roche Mabile.

La Roche-Mabile

dernière mise à jour : 2022-04-03 par