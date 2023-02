Balade botanique, 10 mai 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne.

Balade botanique

Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

2023-05-10 09:30:00 – 2023-05-10 12:30:00

Saint-Seurin-de-Cadourne

Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne

EUR 18 18 Venez participer à cette balade botanique à la découverte des plantes sauvages.

Pendant 3 heures, vous découvrirez les plantes sauvages et les arbres qui jalonnent le parcours, et apprendrez comment les reconnaître et quelles sont leurs utilisations (médicinales, culinaires, tinctoriales, cosmétiques…).

A prévoir : une bouteille d’eau, des vêtements et chaussures adaptés à la marche et la météo, un carnet de notes et stylo et si vous le souhaitez, de quoi faire un herbier.

Rv sur le parking du port de la Maréchale.

Sur inscription.

dernière mise à jour : 2023-02-22 par