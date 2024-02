Balade botanique le bourg Saint-Pierre-de-Frugie, dimanche 31 mars 2024.

Balade botanique le bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Un groupe amateur se constitue pour aller à la découverte des plantes et des fleurs de nos campagnes et jardins.

Munissez-vous de vos livres, applications, appareils photos et rejoignez le groupe des balades botaniques!

Contact Hélène Moya

Adhésion au Sonneur bienvenue (montant libre) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 13:00:00

le bourg Le Sonneur

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@helenemoya.name

