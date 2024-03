Balade botanique Parc de Sceaux Sceaux, samedi 16 mars 2024.

Balade botanique 2 heures de promenade dans le parc de sceaux à la découverte des plantes sauvages comestibles Samedi 16 mars, 15h00 Parc de Sceaux Sur inscription

Découvrez le parc de Sceaux comme vous ne l’avez jamais vu grâce à Flora qui viendra le temps d’une promenade allier botanique et poésie. Si comme pour nous, ce duo original vous intrigue alors rejoignez-nous l !

Au parc de Sceaux, les plantes sauvages sont partout elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons… et ont le pouvoir de vous soigner. En plus, elles poussent toutes seules… Il est temps d’aller à leur rencontre !

Au programme ?

– Promenade dans le parc à la découverte des plantes comestibles et médicinales

– Les règles de cueillettes et quelques notions botaniques, pour faire un pas vers la cueillette autonome

– Les clefs pour reconnaître les plantes et éviter les confusions- Des idées de recettes et des infos sur les vertus des plantes présentées

– … et… parce que la connaissance doit toujours être brodée de rêve… attendez-vous à entendre quelques poèmes et contes en fonction des lieux où nous passerons…

Infos pratiques

– Le RDV : devant l’entrée du château (celle ou il y a le parking)

– Enfants sous la responsabilité de leurs parents bienvenus

