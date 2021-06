Modane Modane Modane, Savoie Balade botanique Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

Balade botanique Modane, 29 juin 2021-29 juin 2021, Modane. Balade botanique 2021-06-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-01 12:00:00 12:00:00 Résidence Les Mélézets Devant l’Office de Tourisme

Modane Savoie Venez découvrir et reconnaître les plantes médicinales qui poussent dans et aux alentours de la station de Valfréjus.

Comment les cueillir, les consommer ou encore les transformer pour tirer le meilleur de ce qu’elles peuvent nous apporter. Venez découvrir et reconnaître les plantes médicinales qui poussent dans et aux alentours de la station de Valfréjus.

Comment les cueillir, les consommer ou encore les transformer pour tirer le meilleur de ce qu’elles peuvent nous apporter.

Détails Catégories d’évènement: Modane, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Modane Adresse Résidence Les Mélézets Devant l'Office de Tourisme Ville Modane lieuville 45.174#6.654