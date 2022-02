Balade botanique & médicinale – Découverte des plantes sauvages Saint-Laurent-la-Vernède Saint-Laurent-la-Vernède Catégories d’évènement: Gard

Saint-Laurent-la-Vernède

Balade botanique & médicinale – Découverte des plantes sauvages Saint-Laurent-la-Vernède, 19 février 2022, Saint-Laurent-la-Vernède. Balade botanique & médicinale – Découverte des plantes sauvages Lieu précis donné lors de l’inscription Association Bâtir Vivant – 16 chemin de l’Ancienne Gare Saint-Laurent-la-Vernède

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 13:00:00 Lieu précis donné lors de l’inscription Association Bâtir Vivant – 16 chemin de l’Ancienne Gare

Saint-Laurent-la-Vernède Gard Saint-Laurent-la-Vernède EUR 12 12 Connaissez-vous la rue, le cade, la sarriette, le fusain, la lunetière et la pimprenelle ? Savez-vous que notre garrigue possède des plantes de la famille des Gentianes ? Avez-vous déjà croisé la lavande et l’immortelle de nos collines ? assobatirvivant@gmail.com +33 6 62 25 30 80 https://assobatirvivant.wixsite.com/my-site/ Lieu précis donné lors de l’inscription Association Bâtir Vivant – 16 chemin de l’Ancienne Gare Saint-Laurent-la-Vernède

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Laurent-la-Vernède Autres Lieu Saint-Laurent-la-Vernède Adresse Lieu précis donné lors de l'inscription Association Bâtir Vivant - 16 chemin de l'Ancienne Gare Ville Saint-Laurent-la-Vernède lieuville Lieu précis donné lors de l'inscription Association Bâtir Vivant - 16 chemin de l'Ancienne Gare Saint-Laurent-la-Vernède Departement Gard

Saint-Laurent-la-Vernède Saint-Laurent-la-Vernède Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-la-vernede/

Balade botanique & médicinale – Découverte des plantes sauvages Saint-Laurent-la-Vernède 2022-02-19 was last modified: by Balade botanique & médicinale – Découverte des plantes sauvages Saint-Laurent-la-Vernède Saint-Laurent-la-Vernède 19 février 2022 gard Saint-Laurent-la-Vernède

Saint-Laurent-la-Vernède Gard