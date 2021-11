Carennac Carennac Carennac, Lot Balade Botanique « Les Haies Champêtres » avec Sarah Dissac Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Carennac Lot Carennac Lot Associons les bienfaits de la marche au plaisir de l’observation de la flore locale.

Départs à 10h et 14h.

Le long d’une boucle Carennac, Fleyt Le Pouget, Carennac, découvrons haies champêtres et arbustes à baies d’automne.

Marche de niveau moyen, durée 2h, ouvert à tous.

Participation libre au profit de l’association Vivre Ensemble à Carennac.

Sur réservation. +33 6 03 92 38 67 Libre de droit

