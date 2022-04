BALADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Avène Avène Catégories d’évènement: Avène

Hérault

BALADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Avène, 20 avril 2022, Avène. BALADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Avène

2022-04-20 10:00:00 – 2022-04-20 12:00:00

Avène Hérault Avène Sortie nature : Les Arbres ont une histoire…

Mercredi 20 avril 2022

Sortie proposée par Guy Chauvet, président de l’association botanique et mycologique de l’Hérault

Gratuit – RDV 15h à l’espace d’animation des Muriers à Avène Sortie nature : Les Arbres ont une histoire…

Mercredi 20 avril 2022

Sortie proposée par Guy Chauvet, président de l’association botanique et mycologique de l’Hérault

Gratuit – RDV 15h à l’espace d’animation des Muriers à Avène +33 4 67 23 46 30 Sortie nature : Les Arbres ont une histoire…

Mercredi 20 avril 2022

Sortie proposée par Guy Chauvet, président de l’association botanique et mycologique de l’Hérault

Gratuit – RDV 15h à l’espace d’animation des Muriers à Avène Avène

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Avène, Hérault Autres Lieu Avène Adresse Ville Avène lieuville Avène Departement Hérault

Avène Avène Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avene/

BALADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Avène 2022-04-20 was last modified: by BALADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Avène Avène 20 avril 2022 Avène Hérault

Avène Hérault