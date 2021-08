Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat » Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

Grandsaigne

Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat »

Site de Clédat, le samedi 18 septembre à 16:30 Gratuit. Entrée libre.

Cette promenade sera commentée par D. Lepage du Jardin du Centaure. Ce sera l’occasion de partir à la recherche du pouvoir caché des plantes médicinales. Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne Corrèze

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00

