Mercredi 8 décembre, de 14h à 15h30 Tout public, dès 12 ans En lisière de ville, les friches offrent quelques plantes sauvages intéressantes même en hiver. Découvrez ces plantes autour de La Commanderie, apprenez à les identifier et à les utiliser pour agrémenter les plats de fêtes. Découvrez tout le programme du Noël décalé de La Commanderie > ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Noël décalé de La Commanderie Avec Le Chemin de la Nature La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00

