BALADE BOTANIQUE GOURMANDE Les Moutiers-en-Retz, 17 juillet 2022

BALADE BOTANIQUE GOURMANDE Les Moutiers-en-Retz

2022-07-17 09:30:00 – 2022-07-17 11:30:00

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Connaître les plantes sauvages vous intéresse ? Surtout si on peut les déguster ? Alors la balade botanique avec Liza va vous plaire. Venez avec elle découvrir les plantes sauvages : découverte visuelle, olfactive et gustative… Liza saura aussi vous donner leurs propriétés et leur mode d’emploi … Dégustation en fin de séance.

Sortie organisée par l’association Hirondelle.

Les Moutiers-en-Retz

