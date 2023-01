Balade botanique : flore de la dune de mer Kerlouan Kerlouan Catégories d’Évènement: Finistère

Balade botanique : flore de la dune de mer Kerlouan, 20 juillet 2023
Parking de la plage de Crémiou Plages Crémiou et Meneham Kerlouan

Finistère Cette balade botanique le long de la dune de mer aura pour objet de découvrir la flore des différents étages du littoral : haut de grève, dune de sable, dune grise.

Elle est accessible aux enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte.

Distance : 2 à 3 km / Durée : 2h

Sur inscription. paganglaz@gmail.com +33 6 07 50 32 36 http://alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr/ Plages Crémiou et Meneham Parking de la plage de Crémiou Kerlouan

