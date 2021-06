Montreuil Parcelles de l'association Murs à pêches Montreuil, Seine-Saint-Denis Balade botanique et poétique aux Murs à Pêches Parcelles de l’association Murs à pêches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Je vous emmènerai découvrir un lieu magique aux portes de Paris ! Mieux qu’un parc, plus atypique qu’une forêt, isolé du monde… nous découvrirons ensemble Les Murs à Pêches de Montreuil, un site patrimonial remarquable où il ferait bon installer sa roulotte… Y poussent quantité de plantes sauvages et de poèmes… (au moment du paiement, la plateforme va vous proposer de faire un don : vous n’êtes en aucun cas obligés) **Au programme ?** – des plantes différentes, encore ! – la découverte des Murs à Pêches, un endroit pas comme les autres – Les règles de cueillette et quelques notions botaniques, pour faire un pas vers la cueillette autonome – Les clefs pour reconnaître les plantes et éviter les confusions – Des idées de recettes et des infos sur les vertus réputées des plantes présentées – Une dégustation de saison, concoctée par ses soins – … et… parce que la connaissance doit toujours être brodée de rêve… attendez-vous à traverser des bulles poétiques et à entendre quelques poèmes en fonction des lieux où nous passerons… **Infos pratiques** – Mercredi 21 juillet 2021, 18h-20h – RDV devant l’hôtel de ville de Montreuil (Métro 9, mairie de Montreuil). – Jauge limitée Vous voulez découvrir d’autres balades ? [Rendez-vous sur l’agenda](https://floradelalande.wordpress.com/agenda/). Profitez-en pour vous inscrire à la Newsletter. [Ou suivez-moi sur FB.](https://www.facebook.com/flora.delalande.7)

15€ / 12€

Les murs à pêches de Montreuil constituent un espace préservé aux paysages divers où les plantes sauvages poussent à foison. Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

