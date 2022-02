Balade botanique et poétique au Parc Montsouris Parc Montsouris Paris Catégories d’évènement: île de France

Balade botanique et poétique au Parc Montsouris Parc Montsouris, 3 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 03 avril 2022

de 10h00 à 12h00

Le printemps bat son plein. Les plantes sauvages poussent partout, et même au parc Montsouris : il est temps d’aller à leur rencontre ! Au programme ? Qui eut cru que le Parc Montsouris était peuplé de plantes sauvages et de poèmes ? Flora Delalande vous le prouvera lors de cette balade, tout en abordant les points suivants : Les règles de cueillettes et quelques notions botaniques, pour faire un pas vers la cueillette autonome

Les clefs pour reconnaître les plantes et éviter les confusions

Des idées de recettes et des infos sur les vertus des plantes présentées

Une dégustation de saison, concoctée par mes soins

… et… parce que la connaissance doit toujours être brodée de rêve… attendez-vous à entendre quelques poèmes et contes en fonction des lieux où nous passerons… Infos pratiques Dimanche 3 avril 2022, 10h-12h

RDV à la grille d’entrée du Parc Montsouris, à gauche de la sortie du RER B (station Cité universitaire) quand vous sortez.

possibilité de récupérer un livre en mains propres et, ainsi, d’éviter les frais de port ! Invitez vos amis ! Toute personne invitant 3 personnes n’étant jamais venues à une des balades de Flora aura le droit à une place gratuite pour une prochaine balade. Si c’est votre cas, mettez-moi un simple mail en me donnant les noms et prénoms de vos invités. Achetez votre billet avant qu’il ne soit trop tard ! Vous voulez découvrir d’autres balades ? Rendez-vous sur l’agenda. Profitez-en pour vous inscrire à la Newsletter. Ou suivez-moi sur FB. Parc Montsouris 24 Boulevard Jourdan Paris 75014 Contact : leshirondelles@lilo.org https://www.helloasso.com/associations/les-hirondelles/evenements/3-avril-balade-botanique-et-poetique-au-parc-montsouris https://www.facebook.com/flora.delalande.7 Balade;Nature;Théâtre

