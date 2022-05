Balade botanique et musicale Moulins-la-Marche, 21 mai 2022, Moulins-la-Marche.

Balade botanique et musicale médiathèque 50 grande rue Moulins-la-Marche

2022-05-21 – 2022-05-21 médiathèque 50 grande rue

Moulins-la-Marche Orne

Samedi 21 Mai à 10h30 aura lieu une balade botanique et musicale avec Patrick Martin à destination des enfants. nA partir de 6 à 10 ans vous est proposée et sur inscription. nAu départ de la médiathèque. nIls pourront au cours de cette balade mettre tous leurs sens à contribution afin d’appréhender le monde végétal qui les entoure. On regarde, on touche, on froisse la feuille odorante sous le bout de son nez parfois même on goute… Il est possible de récolter des plantes, de les dessiner, de les photographier tout cela rythmé par de petits intermèdes musicaux.

