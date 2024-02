BALADE BOTANIQUE ET GOURMANDE Chaumes-en-Retz, samedi 22 juin 2024.

BALADE BOTANIQUE ET GOURMANDE Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Connaître les plantes sauvages vous intéresse et surtout si on peut les déguster ? Alors rendez-vous à Chaumes-en-Retz !

Liza, passionnée par les plantes et surtout les plantes comestibles, vous propose une immersion en pleine nature à la (re)découverte de ces plantes, parfois connues dont on ne soupçonne pas les propriétés…

Pratique

Cette balade botanique vous permettra de découvrir les plantes sauvages de manière visuelle, olfactive et gustative.

Liza saura aussi vous donner leurs propriétés et leur mode d’emploi.

Dégustation en fin de séance !

Réservation auprès de l’Association Hirondelle ici ou par téléphone au 02 51 74 02 62.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Début : 2024-06-22 09:30:00

fin : 2024-06-22 12:30:00

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

