Balade botanique Epicerie Bokawa, 9 avril 2022, Paris.

Le samedi 09 avril 2022

de 10h00 à 11h45

. Tarif libre

Nous proposons une balade botanique dans le quartier Danube pour découvrir et reconnaitre les plantes et leurs bienfaits qui poussent sur les trottoirs, au pied des arbres, dans les failles des murs en passant par le jardin partagé Hérold. Dans ce jardin en hauteur protégé par les immeubles qui l’entourent, de nombreuses espèces de plantes sauvages et cultivées aux multiples usages, souvent oubliés, cohabitent.

Le rendez-vous est à 10h à l’épicerie Bokawa, lieu à découvrir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore.

Réservation : contact@bokawa.fr

Epicerie Bokawa 94 Boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : 01.83.95.82.85 contact@bokawa.fr https://www.facebook.com/events/370446264963665/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/370446264963665/?ref=newsfeed https://communerbe.org

communerbe.org La Pariétaire de Judée pousse dans les interstices des murs