Balade botanique en musique dans les Marais ! Vimont, samedi 17 août 2024.

Balade botanique en musique dans les Marais ! Vimont Calvados

Accompagnés de Patrick Martin, botaniste et musicien professionnel, les visiteurs partiront à la découverte du marais et des différentes plantes qui l’habitent. Patrick Martin, saxophoniste, agrémentera la balade de quelques notes de jazz.

Accompagnés de Patrick Martin, botaniste et musicien professionnel, les visiteurs partiront à la découverte du marais et des différentes plantes qui l’habitent. Patrick Martin, saxophoniste, agrémentera la balade de quelques notes de jazz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 14:00:00

fin : 2024-08-17 16:00:00

8 Chemin de Béneauville

Vimont 14370 Calvados Normandie officetourisme@valesdunes.fr

L’événement Balade botanique en musique dans les Marais ! Vimont a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Val ès Dunes