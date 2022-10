Balade botanique en famille Bélus Bélus Catégories d’évènement: Bélus

Landes 10 EUR Vous vous demandez souvent quelle est cette plante, est elle comestible, lorsque vous vous baladez dans la nature? Venez découvrir et apprendre à reconnaître les plantes sauvages. Venez avec votre curiosité, vos chaussures de randonnées ou des bottes, un sac, une gourde d’eau et un petit bloc note! Tarif adulte : 10€ et tarif enfant : 8€ .

Vous vous demandez souvent quelle est cette plante, est elle comestible, lorsque vous vous baladez dans la nature? Venez découvrir et apprendre à reconnaître les plantes sauvages. Venez avec votre curiosité, vos chaussures de randonnées, un sac, une gourde d'eau et un bloc note.

Sur réservation.

Sur réservation. © Tout le monde dehors

