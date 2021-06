SOULEUVRE EN BOCAGE Le Pas d'âne Souleuvre en Bocage Balade botanique « De rose en rose au pas de l’âne » Le Pas d’âne SOULEUVRE EN BOCAGE Catégorie d’évènement: Souleuvre en Bocage

Après la visite du verger au pas d’âne, nous continuerons la balade accompagnée d’un âne du troupeau. Vous découvrirez des plantes sauvages qui sont de la famille des rosiers comme nos arbres fruitiers. Au retour, vous profiterez de la visite du site du Pas d’Âne avec Alexis. (4km/4h) – Niveau 1

Gratuit -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T20:00:00

