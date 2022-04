Balade botanique de printemps avec chasse aux œufs Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Balade botanique de printemps avec chasse aux œufs Semur-en-Brionnais, 26 avril 2022, Semur-en-Brionnais. Balade botanique de printemps avec chasse aux œufs Départ au Magasin des possibles 180 Grande Rue Semur-en-Brionnais

2022-04-26 – 2022-04-26 Départ au Magasin des possibles 180 Grande Rue

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire 3 3 EUR Venez découvrir lors d’une balade nature : les plantes, les arbres, les arbustes et leurs floraisons mais aussi les oiseaux, les insectes…le tout agrémenté d’une chasse aux œufs… Durée : 2h caroline@anim-ma-nature.fr Venez découvrir lors d’une balade nature : les plantes, les arbres, les arbustes et leurs floraisons mais aussi les oiseaux, les insectes…le tout agrémenté d’une chasse aux œufs… Durée : 2h Départ au Magasin des possibles 180 Grande Rue Semur-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Départ au Magasin des possibles 180 Grande Rue Ville Semur-en-Brionnais lieuville Départ au Magasin des possibles 180 Grande Rue Semur-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire

Balade botanique de printemps avec chasse aux œufs Semur-en-Brionnais 2022-04-26 was last modified: by Balade botanique de printemps avec chasse aux œufs Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 26 avril 2022 Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire