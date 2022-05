Balade botanique dans les jardins de l’Abbaye Ancienne abbaye des prémontrés, 5 juin 2022, Pont-à-Mousson.

Balade botanique dans les jardins de l’Abbaye

Ancienne abbaye des prémontrés, le dimanche 5 juin à 15:00

Cette promenade commentée par Nicolas Perquin, fondateur de « Balades & botanique », au cœur des jardins de l’Abbaye séduira petits et grands. Passionné d’histoire et de nature, ce guide-botaniste vous accompagnera à travers le jardin des senteurs, le jardin du bord de l’eau et le jardin de la cour d’honneur. Il vous dévoilera les secrets et les usages culinaires ou médicinaux des plantes ou des fleurs que vous croiserez. Une belle occasion de regarder la nature autrement et de repartir avec des astuces et de nouvelles recettes de cuisine.

Réservation en ligne. Tarif : 16€

Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



