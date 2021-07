Quimper Quimper Finistère, Quimper Balade botanique dans le jardin du prieuré de Locmaria Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Balade botanique dans le jardin du prieuré de Locmaria 2021-08-04 – 2021-08-04

Quimper Finistère Il y sera question de la création du jardin, de l’histoire des jardins médiévaux et surtout des plantes médicinales. Le jardin médiéval de Locmaria abrite plus d’une centaine de plantes médicinales, alimentaires, de sorcellerie, tinctoriales…

Découvrez l’histoire et les secrets du chardon marie, de la belladone, de la sauge officinale, de la bourrache… ♦ De 10h à 12h

♦ RDV à l’entrée du jardin de Locmaria

