BALADE BOTANIQUE CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE ATELIER KATIA BAUR Cardeilhac, samedi 20 avril 2024.

BALADE BOTANIQUE CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE ATELIER KATIA BAUR Cardeilhac Haute-Garonne

Découvrir et cuisiner les plantes sauvages et les légumes du jardin pour des repas fun, sains et naturels.

Au programme balade, cueillettes et cuisine sauvage que nous dégusterons ensemble

Animé par Katia Baur de l’association Follement sages, délicieusement sauvages

Inscription obligatoire, places limitées5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:30:00

ATELIER KATIA BAUR 22 route de Saint Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

