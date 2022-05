Balade botanique, cueillette et cuisine sauvage à Landerneau Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Un atelier en deux temps pour devenir autonome dans la reconnaissance et la cuisine de quelques plantes sauvages comestibles. Nous commencerons par une découverte de plantes sauvages comestibles dans la prairie autour de la base de canoë-kayak. Puis direction la cuisine pour mitonner de bons petits plats à partir de plantes sauvages locales. nLe menu dépendra des plantes comestibles du moment. On peut par exemple cuisiner des galettes végétariennes à l'égopode et à l'épiaire, concocter un sublime moelleux aux orties, faire des flans à la reine des prés, rouler de magnifiques rouleaux de printemps aux fleurs de bourrache, menthe, carotte… nLes recettes et des fiches sur chacune des plantes cuisinées seront remis aux participants. La séance se terminera naturellement par une petite dégustation. nRDV sur la parking de la base de canoë-kayak.

