2022-05-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-26 17:00:00 17:00:00

Les Tonils Drôme Les Tonils Balade botanique contée avec Patric Rochedy

9h : RV devant le Temple des Tonils (inscription sur place 5 €)

13h15 à 14h15 : Pique-nique sorti du sac

17h : Retour vers les Tonils festival@nouvellesduconte.org +33 6 81 21 43 88 http://www.nouvellesduconte.org/ Les Tonils

