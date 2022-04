Balade botanique, contée et chantée Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas Manche Les Amis de la Bibliothèque de Saint-Jean-le-Thomas vous donnent rendez-vous à la Bibliothèque, pour visiter l’exposition sur le thème “Fleurs et jardins” puis vous emmener dans une balade à travers la Bunelle.

Cette déambulation sera entrecoupée de quelques haltes où Joseph vous montrera les plantes sauvages du lieu, où vous pourrez écouter des contes dits par les conteuses de l’association V.V.V, des chansons, des poèmes, des chants d’oiseaux…

Au retour, vous vous arrêterez dans le jardin fleuri de Chantal Resbeult (Les Pétales de la Baie) pour assister à un concert de Rachel Sonalm. Libre participation. Les Amis de la Bibliothèque de Saint-Jean-le-Thomas vous donnent rendez-vous à la Bibliothèque, pour visiter l’exposition sur le thème “Fleurs et jardins” puis vous emmener dans une balade à travers la Bunelle.

