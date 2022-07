Balade botanique Chiché Chiché Catégories d’évènement: Chiché

Deux-Sèvres

Balade botanique

2022-07-10 09:30:00

Place de l'église Chiché Deux-Sèvres

2022-07-10 09:30:00 – 2022-07-10 Chiché

L' association La Buissonante vous propose une balade botanique d'environ 2 à 3 km autour du bourg de Chiché sur les différents arbres des 4 coins du monde.

Chiché

