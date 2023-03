BALADE BOTANIQUE : CÉLÉBRONS LE PRINTEMPS ET NOTRE PATRIMOINE VIVANT, LA NATURE ET LA CULTURE OCCITANE Capestang Catégories d’Évènement: Capestang

Hérault Balade botanique organisée par Philippe Barjaud suivie l’après-midi à 15h à la médiathèque, d’une rencontre avec Jaumeta de Capestang, sur le thème » De la culture occitane à la permaculture ». Jaumeta a fondé en 1979 la toute première des Calendretas de Béziers, ces écoles primaires où la totalité de l’enseignement est bilingue, occitan et français. Grandie sur le terreau de la culture occitane, passionnée de transmission du savoir et du meilleur de la tradition, Jaumeta est aussi devenue le chantre de la permaculture, cette révolution agricole qui peut se résumer en trois principes fondateurs : prendre soin des humains, prendre soin de la terre, et partager équitablement les ressources. Venez partagez un moment d’échange passionnant avec une personne d’exception. Balade botanique organisée par Philippe Barjaud suivie l’après-midi à 15h à la médiathèque, d’une rencontre avec Jaumeta de Capestang, sur le thème » De la culture occitane à la permaculture ». +33 4 67 00 21 09 Capestang

