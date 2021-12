Balade botanique au bois des amis de Jean Bosco Mondrainville, 28 juin 2022, Mondrainville.

Balade botanique au bois des amis de Jean Bosco Route Bretagne Parking entrée sentier nature Mondrainville

2022-06-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-28 15:30:00 15:30:00 Route Bretagne Parking entrée sentier nature

Mondrainville Calvados Mondrainville

La vallée de l’odon regorge de sites appréciés par tous les amoureux de la nature. De nombreux sentiers serpentent entre boisements et prairies humides où l’on peut observer à loisir de nombreuses plantes sauvages caractéristiques du milieu bocager.

La cardère velue, espèce peu commune en Basse-Normandie y a élu domicile. Cette balade botanique nous invite à mettre tous nos sens en éveil pour (re) découvrir le patrimoine végétal de Mondrainville.

Une balade botanique proposée par Patrick Martin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Vélo non fourni

Route Bretagne Parking entrée sentier nature Mondrainville

dernière mise à jour : 2021-12-13 par