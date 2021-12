Balade botanique à l’Île enchantée Fleury-sur-Orne, 12 mai 2022, Fleury-sur-Orne.

Balade botanique à l’Île enchantée Rue de Saint-André Parking près de l’auberge de l’île enchantée Fleury-sur-Orne

2022-05-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-12 15:30:00 15:30:00 Rue de Saint-André Parking près de l’auberge de l’île enchantée

Fleury-sur-Orne Calvados Fleury-sur-Orne

L’île enchantée est le lieu idéal pour se laisser aller à la flânerie le long de l’Orne.

Accompagné d’un guide botaniste, vous pourrez observer à loisir toutes les plantes caractéristiques des berges et des lisières de bois telles que la salicaire, la reine des près, ou encore l’angélique des bois.

Une balade sous la conduite de Patrick Martin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque, selon législation en vigueur.

