(3km/1h30) – Niveau 1 L’île enchantée est le lieu idéal pour se laisser aller à la flânerie le long de l’Orne. Accompagné d’un guide botaniste, vous pourrez observer à loisir toutes les plantes caractéristiques des berges et des lisières de bois telles que la… info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 L’île enchantée est le lieu idéal pour se laisser aller à la flânerie le long de l’Orne. Accompagné d’un guide botaniste, vous pourrez observer à loisir toutes les plantes caractéristiques des berges et des lisières de bois telles que la salicaire, la reine des près, ou encore l’angélique des bois. Une balade sous la conduite de Patrick Martin. Le nombre d eplaces est limité, la réservation est impérative.

