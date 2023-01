Balade botanique: à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’Agronomie Tropicale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Balade botanique: à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’Agronomie Tropicale, 5 février 2023, Paris. Le dimanche 05 février 2023

de 15h00 à 16h30

. payant

Dans le bois de Vincennes, durant 1h30 venez découvrir les plantes sauvages et celles qui peuvent finir dans votre assiette. Depuis 2 ans V’île fertile, ferme urbaine participative, propose des balades de découvertes des plantes sauvages comestibles pour tout le monde! Jardin d’Agronomie Tropicale 45 avenue de la belle Gabrielle 75012 Paris Contact : vilefertile@gmail.com https://www.facebook.com/Vile.fertile https://www.facebook.com/Vile.fertile https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/evenements/balade-botanique-les-plantes-sauvages-comestibles-et-toxiques

V’île fertile Plante comestible – La tanaisie

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin d'Agronomie Tropicale Adresse 45 avenue de la belle Gabrielle Ville Paris lieuville Jardin d'Agronomie Tropicale Paris Departement Paris

Jardin d'Agronomie Tropicale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Balade botanique: à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’Agronomie Tropicale 2023-02-05 was last modified: by Balade botanique: à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’Agronomie Tropicale Jardin d'Agronomie Tropicale 5 février 2023 Jardin d'agronomie tropicale Paris Paris

Paris Paris