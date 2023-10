Cet évènement est passé Balade botanique : à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’agronomie tropicale Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Balade botanique : à la découverte des plantes comestibles sauvages et toxiques Jardin d’agronomie tropicale Paris, 15 octobre 2023, Paris. Le dimanche 26 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 05 novembre 2023

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant 8 euros Venez découvrir les plantes sauvages et notamment celles qui peuvent finir dans vos assiettes. Balade d’1h30 dans le jardin d’agronomie tropicale et le bois de Vincennes à la découverte des plantes comestibles et toxiques. L’objectif est de s’initier à l’identification des plantes sauvages pour leur enlever cette image de « mauvaises herbes » alors qu’elles peuvent présenter un intérêt gustatif, nutritif ou médicinal. Des plantes toxiques seront également identifiées car il est important de ne pas banaliser la cueillette sauvage et les risques qu’elle peut comporter si elle est pratiquée à la légère. Les règles de la cueillette seront explicitées afin de garantir la sécurité de tout le monde et la préservation des espaces de nature. Au gré des saisons, plusieurs plantes seront présentées par votre guide qui vous mènera vers des points d’intérêts qu’il aura identifiés. Toutefois, il pourra aussi se laisser porter par les questions et la curiosité du groupe. Alors n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions ! A savoir… Attention, en cas de vents violents la visite pourra être annulée pour des raisons de sécurité. Jardin d’agronomie tropicale 45 avenue de la belle Gabrielle 75012 Paris Contact : http://www.vilefertile.paris/ vilefertile@gmail.com https://www.facebook.com/Vile.fertile https://www.facebook.com/Vile.fertile https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/evenements/balade-botanique-les-plantes-sauvages-comestibles-et-toxiques

V'île fertile
Tanaisie

Jardin d'agronomie tropicale
45 avenue de la belle Gabrielle
75012 Paris
Contact : http://www.vilefertile.paris/ vilefertile@gmail.com

