2023-01-15 10:00:00 – 2023-01-15 12:00:00

Petite balade du bourg vers la plage en passant par un petit bois bordé d’un cours d’eau et l’entrée de la roselière, pour y observer la richesse de cet environnement en plantes sauvages, en découvrir quelques unes, d’un point de vue botanique mais aussi de leurs usages comestibles et autres…

L’inscription auprès de la MJC intercommunale de Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-mer est souhaitable, ce qui peut être l’occasion d’une adhésion (10 € par an). L’animation quant à elle est tout à fait gratuite et votre guide bénévole (du latin benevolent qui signifie d’abord bienveillant).

(3km/2h) – Niveau 1

mjcinter.secretariat@gmail.com +33 2 31 97 56 78 http://www.mjc-colleville-hermanville.fr/

