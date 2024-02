Balade Botanique à CADOUIN Pays de Belvès, dimanche 18 février 2024.

Balade Botanique à CADOUIN Pays de Belvès Dordogne

Voila l’année déja bien entamée et nous n’avons pas encore eu l’occasion de la fêter entre amoureux de plantes et curieux de nature.

Venez réparer cette erreur en explorant la forêt et ses richesses insoupçonnées. Nous étudirons notamment plusieurs conifères.

L’idée est d’établir une fiche botanique

L’idée est d’établir une fiche botanique de chacune des plantes rencontrées la plus complète possible caractéristiques botaniques, confusions possible, photo, dessins, herbier…

Le but étant de pouvoir à nouveau l’identifier avec certitude par nous-même

Limites 5 plantes maximum

12 personnes maximum

La balade sera suivie par une auberge espagnole si le temps le permet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18

fin : 2024-02-18

1 rue des écoles

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

