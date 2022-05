Balade botanique, 21 mai 2022, .

Balade botanique

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR 0 0 Dans le cadre de la première édition du festival littéraire Lettres et le Vivant (créé par l’association culturelle LUMAK), une balade botanique pour mieux comprendre et mieux connaître notre sol et les plantes bio-indicatrices du sol et caractéristiques, sera animée par l’association Brin d’herbe. A partir de 10 ans.

Dans le cadre de la première édition du festival littéraire Lettres et le Vivant (créé par l’association culturelle LUMAK), une balade botanique pour mieux comprendre et mieux connaître notre sol et les plantes bio-indicatrices du sol et caractéristiques, sera animée par l’association Brin d’herbe. A partir de 10 ans.

Dans le cadre de la première édition du festival littéraire Lettres et le Vivant (créé par l’association culturelle LUMAK), une balade botanique pour mieux comprendre et mieux connaître notre sol et les plantes bio-indicatrices du sol et caractéristiques, sera animée par l’association Brin d’herbe. A partir de 10 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-16 par