Balade bord de mer en tuk tuk électrique ! Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Balade bord de mer en tuk tuk électrique ! Marseille Bouches-du-Rhône

Balade privée bord de mer en tuk tuk électrique, profitez d’une vue splendide sur les îles du Frioul et le château d’If. Découvrez cette route du bout du monde qui mène aux Goudes et à la Calanque de Callelongue…

Longez la Corniche Kennedy, appréciez une vue splendide sur les îles du Frioul et le château d’If.

Sortez des sentiers battus et découvrez l’Anse de Malmousque avec ses eaux turquoises et transparentes..arrêt photos avec à proximité l’île de gaby !

Evadez vous aux portes des calanques dans le parc National avec cette route du bout du monde qui mène aux goudes et à Callelongue.

Pose à l’étonnant et unique restaurant « la Grotte ».

Au retour soyez éoustoufler par la plus belle vue de Marseille depuis la célèbre Notre-Dame-de-la-Garde. (arrêt 25 minutes, entrée gratuite). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

51 Quai des Belges

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

