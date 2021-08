Avon Hôtel de Ville Avon, Seine-et-Marne Balade biodiversité Hôtel de Ville Avon Catégories d’évènement: Avon

Venez découvrir le patrimoine naturel d’Avon, au cours d’une balade commentée. Par Xavier Japiot. Départs à 9h30 et 14h, durée 1h30. RDV devant la mairie d’Avon. Sur inscription au 01 60 74 91 30. Nombre de place limité. Port du masque obligatoire.

Hôtel de Ville 8 Rue Père Maurice, 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

