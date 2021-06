Agde Agde 34300, Agde BALADE BIODIVERSITE, AU BORD DU FLEUVE HERAULT Agde Agde Catégories d’évènement: 34300

BALADE BIODIVERSITE, AU BORD DU FLEUVE HERAULT Agde, 26 juin 2021-26 juin 2021, Agde. BALADE BIODIVERSITE, AU BORD DU FLEUVE HERAULT 2021-06-26 14:00:00 – 2021-06-26 17:00:00

Agde 34300 Le fleuve de l’Hérault est classé Natura 2000 au titre de la présence d’espèces protégées notamment des poissons migrateurs tels que la lamproie marine, l’alose feinte mais aussi des mammifères comme la loutre !

Sortie gratuite et ouverte à tous: Le fleuve de l'Hérault est classé Natura 2000 au titre de la présence d'espèces protégées notamment des poissons migrateurs tels que la lamproie marine, l'alose feinte mais aussi des mammifères comme la loutre !

Les poissons migrateurs remontent le fleuve pour accomplir leur cycle de vie. Au cours de cette balade, vous découvrirez ces athlètes de la nature, et pourquoi il est si important de maintenir et restaurer leurs lieux de vie.

+33 6 95 53 78 81

Les poissons migrateurs remontent le fleuve pour accomplir leur cycle de vie. Au cours de cette balade, vous découvrirez ces athlètes de la nature, et pourquoi il est si important de maintenir et restaurer leurs lieux de vie. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

