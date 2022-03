Balade Bike location de vélos – Journée des Loisirs Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer Louez un vélo avec Balade Bike et partez à la découverte de la Baie de St Brieuc à vélo, le long de La Vélomaritime. Location de vélos classiques, électriques, VTT à assistance électrique, vélos enfants… Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une location de vélo payante = la deuxième à -50%*, quelque soit le type de vélo loué, avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

