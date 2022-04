BALADE BIEN-ÊTRE MÉDITATION – A FONSERANES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

BALADE BIEN-ÊTRE MÉDITATION – A FONSERANES Béziers, 4 juin 2022, Béziers. BALADE BIEN-ÊTRE MÉDITATION – A FONSERANES Béziers

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 10:00:00

Béziers Hérault Découvrez le magnifique site des 9 écluses de Fonseranes avec la balade bien-être guidée par Cécile.

Au programme de cette pause zen : échauffement, balade, méditation, petits exercices de développement personnel, respiration consciente, étirements. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Découvrez le magnifique site des 9 écluses de Fonseranes avec la balade bien-être guidée par Cécile.

Au programme de cette pause zen : échauffement, balade, méditation, petits exercices de développement personnel, respiration consciente, étirements. Découvrez le magnifique site des 9 écluses de Fonseranes avec la balade bien-être guidée par Cécile.

Au programme de cette pause zen : échauffement, balade, méditation, petits exercices de développement personnel, respiration consciente, étirements. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

BALADE BIEN-ÊTRE MÉDITATION – A FONSERANES Béziers 2022-06-04 was last modified: by BALADE BIEN-ÊTRE MÉDITATION – A FONSERANES Béziers Béziers 4 juin 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault