Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Balade balnéaire Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Balade balnéaire Saint-Pair-sur-Mer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Balade balnéaire 2021-07-07 – 2021-07-07

Saint-Pair-sur-Mer Manche 10h – Une déambulation le long de la digue du Soleil Couchant, afin de comprendre comment Saint Pair, bourg isolé et tourné vers la terre, est devenu en un siècle (1830-1940), une villégiature balnéaire appréciée – rdv à l’espace Scissy près de la Chapelle Sainte-Anne – réservation obligatoire – places limitées. Gratuit. 10h – Une déambulation le long de la digue du Soleil Couchant, afin de comprendre comment Saint Pair, bourg isolé et tourné vers la terre, est devenu en un siècle (1830-1940), une villégiature balnéaire appréciée – rdv à l’espace Scissy près de la… 10h – Une déambulation le long de la digue du Soleil Couchant, afin de comprendre comment Saint Pair, bourg isolé et tourné vers la terre, est devenu en un siècle (1830-1940), une villégiature balnéaire appréciée – rdv à l’espace Scissy près de la Chapelle Sainte-Anne – réservation obligatoire – places limitées. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville 48.81119#-1.57021