[BALADE] Balade sentimentale augmentée La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[BALADE] Balade sentimentale augmentée La Maison des métallos, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de à

Le samedi 19 mars 2022

de à

Le jeudi 17 mars 2022

de à

Le mercredi 16 mars 2022

de à

Le dimanche 13 mars 2022

de à

Le samedi 12 mars 2022

de à

Du mercredi 09 mars 2022 au jeudi 10 mars 2022 :

mercredi, jeudi

de 13h00 à 14h30

mercredi, jeudi

de 12h00 à 13h30

payant

Découvrez le Bas-Belleville par les récits de vie et d’exil des habitant·es qui y vivent. La balade du Bas-Belleville s’appuie sur une collecte numérique des récits de vie et d’exil de ses habitant·es menée depuis un an par l’équipe de Judith Depaule. Cette balade connectée propose de dériver dans le quartier, seul·e ou à deux, afin de découvrir l’intime et l’infime qui composent ce territoire. On vous fournit l’appli et vous déambulez au gré des récits audio ou vidéo : laissez-vous surprendre au fil de votre trajet par quelques trésors cachés… Appli Dérive développée par le collectif Hérétique. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Balade;Solidarité

Date complète :

2022-03-09T12:00:00+01:00_2022-03-09T13:30:00+01:00;2022-03-09T13:00:00+01:00_2022-03-09T14:30:00+01:00;2022-03-10T12:00:00+01:00_2022-03-10T13:30:00+01:00;2022-03-10T13:00:00+01:00_2022-03-10T14:30:00+01:00;2022-03-12T00:00:00+00:00_2022-03-12T00:00:00+00:00;2022-03-13T00:00:00+00:00_2022-03-13T00:00:00+00:00;2022-03-16T00:00:00+00:00_2022-03-16T00:00:00+00:00;2022-03-17T00:00:00+00:00_2022-03-17T00:00:00+00:00;2022-03-19T00:00:00+00:00_2022-03-19T00:00:00+00:00;2022-03-20T00:00:00+00:00_2022-03-20T00:00:00+00:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris Departement Paris

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[BALADE] Balade sentimentale augmentée La Maison des métallos 2022-03-09 was last modified: by [BALADE] Balade sentimentale augmentée La Maison des métallos La Maison des métallos 9 mars 2022 La Maison des métallos Paris Paris

Paris Paris