Balade aventure en train Mairie de quartier de Lille-Centre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lille. Balade aventure en train

Mairie de quartier de Lille-Centre, le mercredi 7 juillet à 13:30

L’opération « Lille Aventure Nature » s’installera sur l’espace vert de l’avenue Butin aux Bois-Blancs du mercredi 7 juillet au mardi 17 août. De nombreuses activités vous y seront proposées : tyrolienne, jeux gonflables, activités nautiques, pétanque, trampoline, activités manuelles… Pour vous y rendre, la mairie de quartier de Lille-Centre vous propose une balade en train le mercredi 7 juillet après-midi au départ de la mairie de quartier. Deux voyages sont prévus : le premier à 13h30 avec un retour entre 16h45 et 17h15, le second à 15h avec un retour entre 18h15 et 18h45. Venez-vous inscrire en mairie de quartier de Lille-Centre tous les matins de 9h à 12h à compter du mardi 29 juin.

Sur inscriptions, gratuit

La mairie de quartier de Lille-Centre vous propose un tour en petit train Mairie de quartier de Lille-Centre 31 rue des Fossés, Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T13:30:00 2021-07-07T19:00:00

Lieu Mairie de quartier de Lille-Centre Adresse 31 rue des Fossés, Lille Ville Lille