Venez découvrir l'histoire de l'Abbaye de Cagnotte en compagnie de Robert. Vous visiterez l'église où vous pourrez admirer les sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. Collation à la fin de la visite. Rendez-vous sur la place de l'église. Animation limitée à 6 personnes. Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr

