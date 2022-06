Balade avec Régine

Balade avec Régine, 21 juillet 2022, . Balade avec Régine



2022-07-21 – 2022-07-21 EUR Notre ambassadrice locale vous dévoilera l'histoire du camp de prisonniers de Buglose, révélé lors de la dernière tempête Klaus. L'occasion d'honorer la mémoire des prisonniers détenus entre 1940 et 1948, à travers documents et objets retrouvés.

